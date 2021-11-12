خطوة واحدة عن المونديال.. مصر تتعادل مع أنجولا وتتأهل رسمياً إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم «قطر 2022»

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل المنتخب الوطني رسمياً إلى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، بتعادله مع نظيره الأنجولي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

تقدمت أنجولا عن طريق مهاجمها هيندل كوشتا في الدقيقة 25 من تسديدة قوية سكنت مرمى محمد الشناوى بعدما تهيأت الكرة له داخل منطقة جزاء الفراعنة.

وفي الدقيقة 35، أضاف نزولا الهدف الثاني لأنجولا من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة على أكرم توفيق.

وفي الدقيقة 45، نجح محمد النني في تقليص الفارق مع أنجولا ليسجل هدفاً من صناعة محمد صلاح، لينتهى الشوط الأول بتأخر مصر 2-1.

وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني، نجح أكرم توفيق في إحراز الهدف الثاني للمنتخب بعد تصويبه رائعة من علي حدود منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ودخل المنتخب المصري بتشكيل مكون من:

محمد الشناوى ، وأكرم توفيق - أيمن أشرف - أحمد حجازى - أحمد فتوح ، وعمرو السولية - محمد النني ، وعبد الله السعيد - محمد شريف - محمد صلاح ، ومصطفى محمد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل - محمد صبحي - أفشة - حمدي فتحي - محمود علاء - إمام عاشور - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد ياسين - أحمد ريان - مروان حمدي - مصطفى فتحي.