اخبار الرياضه

مشجع أنجولي يقتحم أرضية الملعب لالتقاط صورة مع محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

شهدت اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من مباراة مصر وأنجولا، الذي انتهي بتأخر المنتخب الوطني 1 / 2، إقتحام مشجع شاب لأرضية الملعب من أجل إلتقاط صورة تذكارية مع لاعب المنتخب المصري ونجم الإنجليزي محمد صلاح.

وقامت قوات الأمن الأنجولية بإخراج المشجع الشاب من أرض الملعب قبل وصوله لمحمد صلاح.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وأنجولا، المقامة حالياً على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا