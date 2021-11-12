مشجع أنجولي يقتحم أرضية الملعب لالتقاط صورة مع محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من مباراة مصر وأنجولا، الذي انتهي بتأخر المنتخب الوطني 1 / 2، إقتحام مشجع شاب لأرضية الملعب من أجل إلتقاط صورة تذكارية مع لاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقامت قوات الأمن الأنجولية بإخراج المشجع الشاب من أرض الملعب قبل وصوله لمحمد صلاح.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وأنجولا، المقامة حالياً على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".