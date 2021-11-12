في شوط أول مثير.. أنجولا تتقدم على مصر بهدفين لهدف في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وأنجولا، المقامة حالياً على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

تقدمت أنجولا عن طريق مهاجمها هيندل كوشتا في الدقيقة 25 من تسديدة قوية سكنت مرمى محمد الشناوى بعدما تهيأت الكرة له داخل منطقة جزاء الفراعنة.

وفي الدقيقة 35، أضاف نزولا الهدف الثاني لأنجولا من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة على أكرم توفيق.

وفي الدقيقة 45، نجح محمد النني في تقليص الفارق مع أنجولا ليسجل هدفاً من صناعة محمد صلاح، لينتهى الشوط الأول بتأخر مصر 2-1.

ودخل المنتخب المصري بتشكيل مكون من:

محمد الشناوى ، وأكرم توفيق - أيمن أشرف - أحمد حجازى - أحمد فتوح ، وعمرو السولية - محمد النني ، وعبد الله السعيد - محمد شريف - محمد صلاح ، ومصطفى محمد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل - محمد صبحي - أفشة - حمدي فتحي - محمود علاء - إمام عاشور - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد ياسين - أحمد ريان - مروان حمدي - مصطفى فتحي.