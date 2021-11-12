تصحيح الخطأ.. أكرم يسجل هدفه الدولي الأول أمام أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع أكرم توفيق لاعب المنتخب المصري والأهلي، أن يسجل هدفه الدولي الأول مع "الفراعنة" في شباك المنتخب الأنجولي في لقاء يأتي ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم والمؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجاء هدف أكرم توفيق بتسديدة قوية في الدقيقة 59 حيث لمست الكرة لاعب أنجولا قبل أن تتحول في الشباك وتصبح النتيجة بعد ذلك (2-2).

ويعتبر هدف أكرم توفيق هو الأول له مع المنتخب المصري في مباراته الرابعة مع "الفراعنة" حيث لعب مباراة مباراتي ليبيا في إطار نفس التصفيات بجانب مباراة ليبيريا الودية.

هدف توفيق أيضًا يعتبر بمثابة تصحيح الخطأ بعد تسببه في ضربة جزاء لصالح أنجولا في الشوط الأول، ليحصل على بطاقة صفراء ستجعله يغيب عن مباراة الجابون المقبلة. (تعرف على التفاصيل)

ويحتاج المنتخب المصري للحصول على نقطة واحدة من أجل الصعود إلى المرحلة النهائية في التصفيات الأفريقية، عقب فوز الجابون على ليبيا بنتيجة (1-0).

ويتواجد المنتخب المصري في صدارة المجموعة السادسة برصيد عشر نقاط، في المقابل يأتي منتخب الجابون في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، ثم المنتخب الليبي برصيد ست نقاط، وأخيرًا أنجولا بثلاث نقاط.

جدير بالذكر أن مباراة الجولة الأخيرة ستكون ضد الجابون يوم الثلاثاء المقبل في لقاء سيقام في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.