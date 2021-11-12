بتسديدة لا تُصد.. صلاح يصنع والنني يسجل في شباك أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي الهدف الأول لمنتخب مصر أمام أنجولا، في لقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء هدف النني في الدقيقة 45+1، بصناعة من محمد صلاح الذي مرر كرة داخل منطقة الجزاء سددها الني من لمسة واحدة لتسكن شباك أنجولا.

وكان منتخب أنجولا متقدما بهدفين قبل أن يسجل النني هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر.

واحرز هيلدر كوستا الهدف الأول لمنتخب أنجولا في الدقيقة 26 قبل أن يسجل مبالا نزولا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 36.