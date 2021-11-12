رسميًا.. ألفيش أولى صفقات تشافي في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي برشلونة، مساء الجمعة، التعاقد رسميًا مع النجم البرازيلي داني ألفيش، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ساو باولو.

وسيكون ألفيش صاحب الـ38 عامًا، أولى صفقات المدرب تشافي والذي أصبح مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني بدلاً من المقال رونالد كومان والذي رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن تشافي كان يرغب في دعم مركز الظهير الأيمن والذي يلعب فيه سرجينيو دست بلاعب خبرة مثل ألفيش.

وكانت بداية ألفيش في صفوف فريق باهيا عام 2001، ثم لعب لصفوف إشبيلية ستة مواسم، قبل أن ينتقل إلى برشلونة عام 2008 ويلعب بقميص الفريق الكتالوني 8 مواسم.

ورحل ألفيس إلى يوفنتوس لموسم واحد، ثم باريس سان جيرمان لموسمين من 2017 وحتى 2019، ليقرر بعدها العودة إلى بلاده واللعب لساو باولو.