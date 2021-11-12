كرة سلة.. الاتحاد يقترب من نهائي المرتبط بعد الفوز على سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

وضع الاتحاد السكندري قدماً نحو التأهل إلى نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بعد تغلبه على سموحة في ذهاب دور نصف نهائي البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بنتيجة 85-70.

وفرض الاتحاد سيطرته على اللقاء منذ البداية، وأنهى الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 21-18، ثم واصل زعيم الثغر تفوقه في اللقاء وحسم الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 49-36.

وأنهى الاتحاد السكندري الفترة الثالثة بنتيجة 70-52، قبل أن ينهي زعيم الثغر المباراة لصالحه بفارق 15 نقطة.

وعلى جانب أخر، تفوق مرتبط الاتحاد تحت 18 سنة على سموحة بنتيجة 74-72، في ذهاب دور نصف النهائي للبطولة.

ويحتاج الاتحاد السكندري إلى الفوز في مباراة من أجل التأهل إلى نهائي دوري المرتبط.