"بعدما لعب للبرتغال".. كوستا يسجل ظهوره الأول مع أنجولا بهدف أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استطاع هيلدر كوستا لاعب المنتخب الأنجولي أن يسجل هدفا لصالح بلاده في مرمى المنتخب المصري، خلال الظهور الأول بمقيص الفريق، بعدما كان قد لعب باسم البرتغال.

وشارك كوستا مع المنتخب البرتغالي على مستوى كافة الأعمار السنية، وارتدى قميص الفريق أيضا خلال مباراة ودية كانت أمام استكلندا عام 2018 وسجل هدفا.

بعد 3 سنوات من اللعب للمنتخب البرتغالي الأول، قرر كوستا اللعب لمنتخب بلد الميلاد أنجولا، واستطاع ان يسجل هدفا في مرمى المنتخب المصري خلال أول ظهور مع الفريق.

تقدم كوستا لاعب نادي فالنسيا لأنجولا من تسديدة قوية، قبل أن يضيف مبالا نزولا الهدف الثاني في المباراة من ركلة الجزاء احتسبت ضد أكرم توفيق.

ويحتاج المنتخب المصري إلى التعادل فقط أمام أنجولا من أجل تأكيد التأهل لمرحلة حسم بطاقة الصعود لكأس العالم قطر 2022.