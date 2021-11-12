مجموعة مصر.. ليبيا تسقط أمام الجابون في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أنهى المنتخب الجابوني آمال نظيره الليبي في بلوغ مباريات الدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك عقب تغلبه عليه 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بالتصفيات.

ورفع منتخب الجابون رصيده إلى سبع نقاط، ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب المصري متصدر الترتيب، والذي سيكون على موعد مع التأهل للدور النهائي في حال تعادله أو فوزه في مباراة تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة أمام مضيفه الأنجولي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد المنتخب الليبي عند ست نقاط في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الأنجولي صاحب المركز الأخير في ترتيب المجموعة.

وسجل بيير أيمريك أوباميانج ، مهاجم أرسنال الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد للمنتخب الجابوني في الدقيقة 54.

.

.