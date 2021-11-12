نتيجة مباراة مصر وانجولا بتصفيات كأس العالم 2022..محمد صلاح يقود الريمونتادا في لواندا!

تعرف على نتيجة مباراة اليوم الجمعة 12 نوفمبر بين مصر وانجولا في مرحلة الإياب بتصفيات كأس العالم 2022 2022 بقطر، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم ايضاً ليبيا والجابون.

تلقت شباك منتخب مصر هدفًا مُبكرًا في الدقيقة 25 من الشوط الأول أحرزه لاعب نادي فالنسيا الإسباني «هيلدار كوشتا» بتصويبة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تشتيت خاطيء من أحمد حجازي.

وأضاف مهاجم نادي سبيتسيا الإيطالي «مبالا نزولا» الهدف الثاني لمنتخب انجولا في الدقيقة 35 إثر ركلة جزاء اُحتسبت ضد مدافع النادي الاهلي أكرم توفيق في الدقيقة 33.

وحضر عدد كبير من جمهور منتخب انجولا في مدرجات ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا لمساندة بلادهم رغم انتهاء تخبر آمالهم في الترشح إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأفريقية.

واستطاع المنتخب المصري العودة إلى أجواء المباراة بفضل هدف جميل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول (د45)، سجله لاعب وسط آرسنال محمد النني بتسديدة مُركزة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة بوجه القدم من نجم ليفربول محمد صلاح، لينتهي الشوط بنتيجة 1/2.

مع بداية الشوط الثاني، صحح ظهير الأهلي «أكرم توفيق» الخطأ الذي اقترفه في الشوط الأول، وتمكن من إدراك هدف التعديل 2/2 للمنتخب المصري هدف التعديل في الدقيقة 58.

وتسلم أكرم توفيق تمريرة بوجه القدم من محمد صلاح على حافة منطقة الجزاء، مهدها لنفسه ثم صوب بكل ما لديه من قوة لتغير الكرة اتجاهها في جسد أحد مدافعي أنجولا وتعانق الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

ودخل منتخب الفراعنة اللقاء بقيادة المدرب البرتغالي “كارلوس كيروش” في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن ليبيا الثالث، وبفارق 3 نقاط عن منتخب الجابون الذي حقق فوز ثمين على ليبيا في وقت سابق اليوم بهدف دون رد.

ويتذيل منتخب انجولا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، حصدهم من فوز وحيد كان امام الجابون بالجولة الثالثة، وتعرض لثلاث هزائم خلال مشاركته بالتصفيات، بينما تقدم منتخب الجابون إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

كان المنتخب المصري قد حقق فوزاً عريضاً في الجولة الماضية امام نظيره الليبي بثلاثية بيضاء على ملعب الأخير، بينما خسر منتخب انجولا امام الجابون بنتيجة صفر-2.

ويُدير مباراة اليوم الحكم “جان جاك ندالا نغامبو”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب 11 نوفمبر.

جدير بالذكر انتهاء لقاء الذهاب بين مصر وانجولا في افتتاح التصفيات بفوز الفراعنة بهدف دون رد، سجله “محمد مجدي أفشة” من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 1-9-2021.

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