فيديو اهداف مباراة مصر وانجولا بتصفيات كأس العالم 2022..أكرم يُصحح الخطأ بقذيفة

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم الجمعة 12 نوفمبر بين مصر وانجولا التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة في مرحلة الإياب من المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

تلقت شباك منتخب مصر هدفًا مُبكرًا في الدقيقة 25 أحرزه لاعب نادي فالنسيا الإسباني «هيلدار كوشتا» بتصويبة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تشتيت خاطيء من أحمد حجازي.

وأضاف مهاجم نادي سبيتسيا الإيطالي «مبالا نزولا» الهدف الثاني لمنتخب انجولا في الدقيقة 35 إثر ركلة جزاء اُحتسبت ضد مدافع النادي الاهلي أكرم توفيق في الدقيقة 33.

واستطاع المنتخب المصري العودة إلى أجواء المباراة بفضل هدف جميل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول (د45)، سجله لاعب وسط آرسنال محمد النني بتسديدة مُركزة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة بوجه القدم من نجم ليفربول محمد صلاح، لينتهي الشوط بنتيجة 1/2.

مع بداية الشوط الثاني، صحح ظهير الأهلي «أكرم توفيق» الخطأ الذي اقترفه في الشوط الأول، وتمكن من إدراك هدف التعديل 2/2 للمنتخب المصري هدف التعديل في الدقيقة 58.

وتسلم أكرم توفيق تمريرة بوجه القدم من محمد صلاح على حافة منطقة الجزاء، مهدها لنفسه ثم صوب بكل ما لديه من قوة لتغير الكرة اتجاهها في جسد أحد مدافعي أنجولا وتعانق الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وحضر عدد كبير من جمهور منتخب انجولا في مدرجات ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا لمساندة بلادهم رغم انتهاء تخبر آمالهم في الترشح إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأفريقية.

ودخل منتخب الفراعنة اللقاء بقيادة المدرب البرتغالي “كارلوس كيروش” في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن ليبيا الثالث، وبفارق 3 نقاط عن منتخب الجابون الذي حقق فوز ثمين على ليبيا في وقت سابق اليوم بهدف دون رد.

شاهد فيديو اهداف مباراة مصر وانجولا