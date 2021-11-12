وصل منتخب الجزائر إلى مباراته الـ 32 دون أي خسارة، عصر اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، بفضل الفوز الذي حققه على ستاد القاهرة الدولي أمام جيبوتي، في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

واكتفى رجال المدرب جمال بلماضي بتسجيل 4 أهداف في شباك جيبوتي، وهو نصف عدد الأهداف الذي سجله منتخب الجزائر في المباراة الأولى أمام نفس الفريق على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة مطلع شهر سبتمبر الماضي (8-صفر) لحساب الجولة الأولى.

وحطم المنتخب الجزائري بصموده للمباراة الـ 32 على التوالي رقم منتخب الارجنتين في الصمود دون خسارة، والذي تحقق بين عامي 1991 و1993، بتجنب الخسارة في 31 مباراة خلال بطولة كوبا أمريكا وتصفيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية 1994.

كيف يحطم منتخب الجزائر سلسلة اللاهزيمة الخاصة بمنتخب ايطاليا؟

ينفرد منتخب ايطاليا بأطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ كرة القدم الدولية برصيد 37 مباراة، حققها في الفترة من 2018 إلى 2021، خلال تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 وتصفيات كأس العالم 2022 ونهائيات يورو 2020.

وطوى المنتخب الايطالي تحت قيادة مدربه «روبرتو مانشيني» سلسلة اللاهزيمة بعد 4 مباريات لم يعرف فيهم طعم الانتصار، من بينهم مباراتين في بطولة أمم أوروبا 2020، ومباراتين في تصفيات كأس العالم 2022.

وسقط منتخب ايطاليا في فخ الخسارة خلال نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب إسبانيا على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو يوم 6 أكتوبر 2021.

وكانت تلك الخسارة الأولى بالنسبة لإيطاليا منذ سقوطه بهدف دون رد أمام منتخب البرتغال في دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم 10 سبتمبر 2018.

ويستطيع منتخب الجزائر تحطيم رقم منتخب ايطاليا إذا ما صمد خلال الـ 6 مباريات القادمة له، بدءًا من مواجهة بوركينا فاسو في الجزائر ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر لها يوم 16 نوفمبر 2021.

المأمورية بعد ذلك لن تكون سهلة، حيث سيكون المنتخب الجزائري مُطالبًا بالترشح إلى نهائي بطولة فيفا كأس العرب 2021 التي ستنطلق في قطر نهاية شهر نوفمبر وستسمر حتى منتصف ديسمبر.

وبعد اعتماد بطولة كأس العرب كبطولة رسمية من الفيفا تُحتسب نتائجها ضمن الأجندة الدولية، قد يكون منتخب الجزائر على موعد مع تحطيم الرقم القياسي لإيطاليا.

لكن البعض قد لا يعترف بما سيحدث في بطولة كأس العرب بسبب مشاركة منتخب الجزائر للاعبين المحليين في بطولة كأس العرب، بالتالي فلن يحدث الاعتراف برقم الجزائر إلا إذا تمكن الفريق من الترشح إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 على الأراضي الكاميرونية مطلع عام 2022، عن طريق تجنب الخسارة في 3 مباريات بدور المجموعات، وتحقيق الفوز في مباراتي ثمن وربع النهائي.