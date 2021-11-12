تصفيات كأس العالم 2022.. الجابون تفوز على ليبيا.. ومصر تحتاج إلى نقطة للتأهل إلى المرحلة النهائية

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر المنتخب الليبي أمام نظيره الجابوني بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "فرانسيفيل"، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"

أحرز هدف اللقاء نجم أرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانج، عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 54 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، تقدم المنتخب الجابوني للمركز الثانى في جدول ترتيب المجموعة السادسة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف المنتخب الوطني صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط.

وتجمد رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط ليحتل المركز الثالث، وتتذيل أنجولا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويتصدر المنتخب الوطني المصري حالياً جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي حال تحقيق التعادل أو الفوز في مباراة اليوم ضد أنجولا يضمن التأهل رسمياً إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم.

وتلقى منتخب ليبيا هزيمتين متتاليتين أمام المنتخب الوطني في الجولتين السابقتين بتصفيات كأس العالم، حيث حصد 6 نقاط من فوزين امام الجابون 2-1 في الجولة الافتتاحية، وأمام انجولا 1-صفر في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأنجولي في التاسعة مساء اليوم على ستاد 11 نوفمبر في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.