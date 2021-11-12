بالقوة الضاربة.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش، عن تشكيل الفريق الأساسي الذي سيخوض به مواجهة أنجولا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويدخل كيروش المباراة بطريقة (4-2-3-1) معتمداً على القوة الهجومية الضاربة بمشاركة الثلاثي محمد صلاح ومحمد شريف ومصطفى محمد.

وجاء تشكيل المنتخب الوطني على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أيمن أشرف، أحمد حجازي، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية

رباعي الهجوم: محمد شريف، عبد الله السعيد، محمد صلاح، مصطفى محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل - محمد صبحي - أفشة - حمدي فتحي - محمود علاء - إمام عاشور - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد ياسين - أحمد ريان - مروان حمدي - مصطفى فتحي

يشار إلى أن منتخب مصر يتصدر المجموعة التي تضم ليبيا والجابون وأنجولا برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن منتخب ليبيا الوصيف، ويحتاج للفوز على أنجولا للتأهل رسميا إلى المرحلة الفاصلة في التصفيات.