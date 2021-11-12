الامارات | برشلونة يعثر على "ميسي الصغير".. أسطورة "لا ماسيا" الجديد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعثر على "ميسي الصغير".. أسطورة "لا ماسيا" الجديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي برشلونة على حسابه الرسمي في "تويتر" مقطع فيديو لطفل صغير بين الواعدين في مدرسته الكروية "لا ماسيا" التي تخرج منها أعظم لاعب كرة قدم في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعلق النادي على الفيديو: "الثواني الأخيرة من عمر المباراة.. النتيجة متعادلة 5-5 .. إليكم بقية القصة".

وظهر في الفيديو اللاعب الصغير المتحفز وهو ينطلق بالكرة من منتصف الملعب ويراوغ عددا من لاعبي جيله ببراعة قبل أن يرسل الكرة إلى داخل الشباك على طريقة ميسي.



وتعني "لا ماسيا" في الكتالونية "البيت الريفي" ويستخدم لوصف أكاديمية برشلونة حيث يتلقى اللاعبون الصغار تعليما أكاديميا لكرة القدم، حيث تنغرس فيهم مبادئ برشلونة لذا دائما ما يوصف أي خريج منها بأنه لاعب يملك طابع لا ماسيا بحسب ما وصفه مسؤولو النادي.

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