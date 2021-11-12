إدانة رجل أعمال بالسجن 18 شهرا في مقتل إيميليانو سالا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة في كارديف أدانت رجل الأعمال ديفيد هندرسون بالسجن 18 شهرا اليوم الجمعة لتنظيم رحلة الطيران التي تسببت في وفاة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.



وواجه هندرسون (67 عاما) اتهامات بالإخفاق في اتباع بروتوكولات السلامة ما تسبب في مقتل سالا (28 عاما) وقائد الطائرة ديفيد إيبوتسون في يناير كانون الثاني 2019 خلال رحلة فوق القنال الإنجليزي من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف في ويلز.

وفي الشهر الماضي أدانته محكمة بتعريض سلامة الطائرة للخطر.

وذُكر خلال المحاكمة أن إيبوتسون، الذي كان يقود من أجل هندرسون بانتظام، لم يحمل تصريحا أو شهادة لقيادة الطائرات ليلا.