تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة أنجولا بتصفيات المونديال.. إنفوجراف

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني منافسه منتخب أنجولا اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.

يستضيف منتخب أنجولا نظيره منتخب مصر اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتنخب مصر أمام أنجولا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد حجازي - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح - عبدالله السعيد - محمد شريف.

خط الهجوم: مصطفى محمد

تذاع مباراة مصر وأنجولا على قناة أون تايم سبورت 1 OnTime Sports.

وتبث مجموعة قنوات أون تايم سبورتس OnTime Sports جميع مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022.

تم تحديد موعد عودة البعثة في العاشرة من صباح السبت المقبل إلى «برج العرب» مباشرةً لمواصلة معسكره المغلق استعدادًا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل باستاد الجيش، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة، فيما تقرر غلق التدريبات المقبلة لزيادة التركيز.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بعشر نقاط، ويحل منتخب ليبيا بالمركز الثاني بست نقاط، فيما يأتي منتخب الجابون في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

كما سيلتقي منتخب مصر منافسه الجابون في ختام المجموعة الإفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر الجاري على إستاد الجيش ببرج العرب.

وفاز منتخب مصر في مباراتي شهر أكتوبر الماضي أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي، وضمت القائمة 25 لاعبًا.