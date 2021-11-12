مصطفى محمد يقود هجوم مصر أمام أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم الجمعة، أمام نظيره الأنجولي، ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم.

وجاءت تشكيل مصر بحسب ما أعلنه كيروش كالتالي:

حارس مرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أيمن أشرف، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

لاعبا الارتكاز: عمرو السولية و محمد النني.

خط الوسط المتقدم:عبد الله السعيد، محمد شريف، محمد صلاح.

مهاجم: مصطفى محمد

وجاءت قائمة الاحتياط للمنتخب كالتالي: محمد أبو جبل - محمد صبحي - أفشة - حمدي فتحي - محمود علاء - إمام عاشور - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد ياسين - أحمد ريان - مروان حمدي - مصطفى فتحي.