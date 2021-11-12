مران الزمالك.. جلسة بين كارتيرون واللاعبين.. وغياب زيزو والدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

استأنف فريق الزمالك، مساء اليوم الجمعة، تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة؛ استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وعقد المدير الفني الفرنسي للفريق، باتريس كارتيرون، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية؛ لتحفيز اللاعبين قبل المباريات المقبلة في الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني للزمالك للاعبين برنامج تدريب اليوم، مطالبًا إياهم بالتركيز في الفترة المقبلة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.

وحصل أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على أن ينتظم اللاعب في تدريب الغد السبت بصورة طبيعية.

ويفتقد الفريق لخدمات كل من محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وإمام عاشور ومصطفى فتحي؛ لتواجدهم مع المنتخب الأول لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بالإضافة إلى الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لتواجدهما في صفوف المنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويفتقد الفريق خدمات المغربي أشرف بن شرقي لتواجده في معسكر أسود الأطلس لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال، كما يفتقد الزمالك كل من السيد عطية، حارس مرمي فريق 2001 وزميله المدافع حسام عبد المجيد اللذين تم تصعيدهما للفريق الأول بسبب تواجدهما في معسكر المنتخب الأولمبي.

وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 6 أيام عقب خوض لقاء القمة الأخير أمام الأهلي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.