"انتخاب قائمة واحدة للابتعاد عن الصراعات".. الخطيب يوجه رسالة لعمومية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري، رسالة إلى أعضاء عمومية النادي.

الخطيب أكد خلال رسالته، أن انتخاب مجلس موحد ومتجانس ومتفاهم من قائمة واحدة هو الأفضل للحفاظ على استقرار النادي والابتعاد عن الصراعات في مرحلة تتطلب وحدة الصف.

وقال الخطيب، إن الهدف من ذلك استكمال مسيرة الانجازات والمشروعات العملاقة وتحقيق طموحات الأعضاء والجماهير في نادي يقف على مسافة واحدة من كبريات الأندية العالمية من حيث الخدمات ويتفوق على الكثير منها من حيث البطولات.

وأضاف الخطيب، أن القائمة التي تم اختيارها بعناية ووفقًا لشروط ومعايير مدروسة بالتشاور مع لجنة حكماء ورموز الأهلي لديها القدرة والكفاءة الكاملة وهي الأجدر بتحمل المسئولية الثقيلة في مرحلة استكمال البناء والتطوير من اجل "الأهلي العالمي".

وأوضح، أن شعار قائمته الانتخابية وهو" فريقنا واحد..هدفنا واحد" لم يأت من فراغ لكنه ينبع من إيمان كامل ووفقًا للتجارب السابقة في مجالس إدارات الأهلي أن وحدة الصف والتجانس والتفاهم والتكامل هي الضمان الوحيد للنجاح وتحقيق الأهداف والطموحات التي تسعى إليها الجمعية العمومية بالاضافة الي أن القائمة الواحدة والموحدة هي نهج متبع وضعه رموز وحكماء النادي في انتخابات الأهلي للنأي بالنادي عن الصراعات والخلافات الانتخابية ونحن نسير علي هذا النهج واخترنا قائمة حظيت بدعم وتأييد الحماء والرموز ونثق تماما في قدرة الجمعية العمومية علي اختيار الافضل لنادينا الحبيب بما يحفظ استقراره ويحقق طموحاته في استكمال مسيرة الانجازات وحصد المزيد من البطولات.