أجويرو يوضح حقيقة اقترابه من الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

علق سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة الإسباني، على الأنباء المتداولة مؤخرا، بخصوص اعتزاله اللعب بسبب معاناته من مشاكل في القلب.

إذاعة "راديو كتالونيا" قالت إن المهاجم الأرجنتيني المخضرم أصبح مهددا بالاعتزال بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها أن المشكلة التي يعاني منها أكبر مما كان يتوقع.

ونشر أجويرو تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها: "عطفا على الشائعات المتداولة، أود أن أقول إنني أتبع تعليمات أطباء النادي".

وأتم: "أخضع للفحوصات وألتزم بخطة العلاج وأراقب تطور حالتي على مدار 90 يوما، سأكون متفائل وإيجابي دائما".

وكان أجويرو سقط في مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني نهاية الشهر الماضي، وأثبتت الفحوصات معاناته من اضطراب في نبضات القلب، وأعلن البارسا وقتها غيابه لمدة 3 أشهر لتقييم حالته.

يذكر أن أجويرو (33 عاما) انضم إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مجانا بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، وغاب عن أول 9 مباريات لعبها الفريق الكتالوني هذا الموسم بسبب إصابته في ربلة الساق.

وشارك أجويرو في 5 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وحيدا.