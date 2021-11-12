خاص.. الخطيب يجتمع بموسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي عقد اجتماعا مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في فرع مدينة نصر للاطمئنان على خطة عمل الجهاز الفني.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن الخطيب عقد جلسة عصر اليوم الجمعة مع موسيماني اطمئن خلالها على خطة عمل الجهاز الفني في المرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بالمباريات المحلية أو الإفريقية.

وأضاف: "قام الخطيب خلال الاجتماع بتهنئة موسيماني بالفوز بمباراة القمة، حيث لم يراه وقتها بعدما سافر المدرب عقب المباراة مباشرةً إلى جنوب إفريقيا، وقاد أول مران أمس الخميس للفريق".

وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "لم يرتكز الاجتماع على أمر مهم أو ضروري وكان عاديًا جدًا، والهدف منه اطمئنان محمود الخطيب على خطة عمل الجهاز الفني في المرحلة القادمة".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.