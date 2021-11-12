هدف صلاح في مانشستر سيتي يفوز بجائزة الأفضل في الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فاز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة "بريميرليج".

وتوج صلاح بالجائزة بعد هدفه الرائع في مانشستر سيتي بعد مرواغة ممتازة، ليسجل هدف ليفربول الثاني، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وحصد محمد صلاح نجم ليفربول، جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة البريميرليج.

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر حاليًا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف متفوقًا على أقرب منافسيه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صاحب الـ7 أهداف.