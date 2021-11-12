بث مباشر | مشاهدة مباراة اليوم الجمعة بين مصر وانجولا بتصفيات كأس العالم يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة اليوم الجمعة بين مصر وانجولا في إياب تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم ايضاً ليبيا والجابون.

يخوض منتخب مصر مباراة هامة ومصيرية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عندما يحل ضيفاً امام انجولا على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة).

يدخل منتخب الفراعنة اللقاء بقيادة المدرب البرتغالي “كارلوس كيروش” في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن ليبيا الوصيف، وسيسعي المنتخب المصري لتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل الى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

في المقابل يتذيل منتخب انجولا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، حصدهم من فوز وحيد كان امام الجابون بالجولة الثالثة، وتعرض لثلاث هزائم خلال مشاركته بالتصفيات.

كان المنتخب المصري قد حقق فوزاً عريضاً في الجولة الماضية امام نظيره الليبي بثلاثية بيضاء على ملعب الأخير، بينما خسر منتخب انجولا امام الجابون بنتيجة صفر-2.

موعد بث مباشر مباراة مصر وانجولا؟

يحين موعد البث المباشر لمباراة مصر وانجولا في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 اليوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، يإدارة من الحكم “جان جاك ندالا نغامبو”.

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب 11 نوفمبر.

كيفية مشاهدة بث مباشر مصر وانجولا؟

ينقل بث مباشر مباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة أون تايم سبورت، بالأضافة الى قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.

كان لقاء الذهاب بين مصر وانجولا في افتتاح التصفيات قد انتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد، سجله “محمد مجدي أفشة” من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 1-9-2021.

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