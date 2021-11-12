تعرف مع الخليج 365 على جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 نوفمبر في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارات أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا.

أفتتحت مباريات اليوم الجمعة 12 نوفمبر بثلاث مواجهات في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا اللاتينية، وشهدت فوز ثمين لمنتخب تشيلي خارج قواعده على منتخب باراجواي بهدف دون رد، سجله مدافع باراجواي «أنتوني سيلفا» بالخطأ في مرماه مطلع الشوط الثاني.

وتقدم منتخب تشيلي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة أمريكا الجنوبية برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن كولومبيا، وكلاهما لعب 13 مباراة مقابل 12 مباراة لمنتخب أوروجواي صاحب المركز السادس بنفس رصيد النقاط (16)!.

وسجل منتخب البرازيل ترشحه المُبكر إلى نهائيات كأس العالم 2022 بفضل الفوز الصعب الذي حققه على كولومبيا بهدف دون رد سجله المتألق «لوكاس باكيتا» في الشوط الثاني، ليرفع رصيد بلاده لـ 34 نقطة من 12 مباراة بفارق 9 نقاط عن الأرجنتين الثانية والتي لعبت 11 مباراة فقط.

وأقيمت الثلاث مباريات اللاتينية في فترة الفجر بمنطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ونجح منتخب بيرو في تعديل وضعيته في هذه التصفيات بفوزه العريض على بوليفيا 3/صفر، لتتقدم بيرو للمركز السابع برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المركز الرابع الذي تحتله تشيلي، ما يُعيد أمالها في إمكانية المنافسة على العودة لكأس العالم الذي شاركت فيه عام 2018 بروسيا.

الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا

تُلعب من بعد ظهر اليوم الجمعة 6 مباريات ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا، والبداية على الأراضي المصرية بمواجهة سهلة لمنتخب الجزائر أمام جيبوتي، وفي نفس التوقيت ستلعب مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها (الأولى) بين بوركينا فاسو والنيجر.

وفي تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش ستحل ليبيا ضيفة على الجابون ضمن المجموعة السادسة التي تتصدرها مصر برصيد 10 نقاط قبل مواجهة أنجولا هذا المساء.

وستلتقي السودان بالمنتخب المغربي على ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط، لعدم قدرة العاصمة السودانية الخرطوم على استضافة هذه المقابلة.

وودع منتخب السودان التصفيات بعدما اكتفى بجمع نقطتين فقط في الأربع جولات الماضية، بينما جمع المنتخب المغربي 12 نقطة من 12 ممكنة ليضمن الترشح المُبكر، وسط تدني مستوى منافسيه في المجموعة التاسعة (غينيا بيساو وغينيا كوناكري والسودان).

التالي مواعيد مباريات اليوم في الجولة الخامسة

بوركينا فاسو ضد النيجر ، الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش. المجموعة الأولى

جيبوتي ضد الجزائر ، الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، المجموعة الأولى

الجابون ضد ليبيا ، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، المجموعة السادسة

غينيا كوناكري ضد غينيا بيساو ، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، المجموعة التاسعة

السودان ضد المغرب ، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، المجموعة التاسعة

أنجولا ضد مصر ، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، المجموعة السادسة

التالي مواعيد مباريات اليوم في الجولة التاسعة بتصفيات أوروبا

تقام اليوم 8 مباريات في 3 مجموعات مختلفة بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، لعل أبرزها بين إيطاليا وسويسرا في المجموعة الثالثة، والنمسا ضد الكيان الصيهيوني في المجموعة السادسة.

مولدوفا ضد اسكتلندا ، الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، المجموعة F

أندورا ضد بولندا ، الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، المجموعة I

النمسا ضد الكيان الصهيوني ، الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، المجموعة F

الدنمارك ضد جزر الفارو ، الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، المجموعة F

إنجلترا ضد ألبانيا ، الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، المجموعة I

المجر ضد سان مارينو ، الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، المجموعة I

إيطاليا ضد سويسرا ، الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، المجموعة C

آيرلندا الشمالية ضد ليتوانيا ، الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، المجموعة C.