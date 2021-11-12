قبل مواجهة أنجولا.. الننى يرفع أذان صلاة الجمعة للمنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - حرص لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم ، على أداء شعائر صلاة الجمعة بفندق الإقامة فى أنجولا ، حيث يستعد المنتخب لمواجهة المنتخب الأنجولى فى الجولة الخامسة و قبل الأخيرة من التصفيات القارية لكأس العالم 2022 بقطر .

وأدى اللاعبون الصلاة فى احد قاعات الفندق ، حيث قام بإلقاء الخطبة شيخُ من الجالية الموريتانية ، بأنجولا ، بينما قام محمد الننى لاعب المنتخب و المحترف فى صفوف الارسنال برفع الأذان " مؤذنا " لصلاة الجمعة .

وتقام مباراة مصر وانجولا بتوقيت كأس العالم فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط فيما يقع منتخب أنجولا آخر الترتيب برصيد نقاط فقط.

من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر كالتالى محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه أحمد حجازى وأيمن أشرف وأحمد فتوح وأكرم توفيق وفي الوسط عمرو السولية ومحمد الننى ومحمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمد شريف وفى الهجوم مصطفى محمد.