قبل مواجهة أنجولا.. صلاح على موعد مع 3 أرقام تاريخية للفراعنة.. هل يكسب التحدي؟

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة، مواجهة حاسمة أمام أنجولا في بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "2022".

ومع أهمية تلك المباراة للفراعنة إلا أنها تمثل تحديا من نوع خاص لمحمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، فماذا عن الأرقام المنتظرة؟

ويحل المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش ضيفًا، مساء الجمعة، على نظيره منتخب أنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث يحتاج الفراعنة لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور الثاني في تصفيات "مونديال قطر".

أرقام مُنتظرة

ويمنى محمد صلاح النفس بتسجيل هدف "على الأقل" خلال مواجهة أنجولا لمعادلة رقم عمرو زكي مهاجم الزمالك الأسبق صاحب الـ12 هدف دولي مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم من خلال 19 لقاء، بينما يمتلك "مو" في رصيده 11 هدفا في 16 مباراة سابقة بقميص الفراعنة.

فرص محمد صلاح في تخطي أسطورة منتخب مصر ستكون كبيرة، لا سيما أن منتخب مصر لديه مواجهتان متبقيتان بالدور الأول من تصفيات كأس العالم أمام أنغولا والغابون، ومن ثم التفكير في معادلة رقم محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي الأسبق ومتصدر قائمة هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 14 هدفا خلال 25 مباراة.

هل يحطم صلاح رقم الأسطورة ؟

التحدي الأكبر لمحمد صلاح مع منتخب مصر سيكون تحطيم رقم حسام حسن أسطورة الفراعنة والهداف التاريخي لمنتخب "الساجدين" برصيد 69 هدفًا في 176 مباراة دولية، بينما سجل لاعب ليفربول 45 هدفًا في 73 لقاء محتلا المرتبة الثانية.

و يملك محمد صلاح فرصة كبيرة لمعادلة رقم حسام حسن أسطورة الفراعنة حيث يتبقى للفرعون المصري تسجيل 24 هدف لمعادلة رقم مهاجم الأهلي و الزمالك الأسبق، لا سيما مع صغر سن نجم ليفربول صاحب الـ27 ربيعًا و كثرة المنافسات الدولية التي يقبل عليها الفراعنة في الفترة المقبلة

وفي هذا الشأن، يتحدث مصطفى يونس نجم، منتخب مصر و النادي الأهلي الأسبق، في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية" عن إمكانية معادلة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لرقم الأسطورة حسام حسن الهداف التاريخي للفراعنة.

و يقول يونس "بدايةً أرى أن محمد صلاح لا يُقارن بأي لاعب كرة قدم مصري آخر أيا كان اسمه، في السابق كنا نقارن بين محمد صلاح و بين نجوم كبار بتاريخ الكرة المصرية و لكن في الحقيقة صلاح خارج المقارنات تماما، لم يصل أي لاعب مصري في تاريخ مصر لما وصل إليه محمد صلاح".

و يكمل نجم منتخب مصر الأسبق "أنا ضد أية مقارنة لمحمد صلاح مع أي لاعب في تاريخ مصر، بهذه المقارنات نحن نظلم من يقارن بمحمد صلاح، لا يجب أن نقارن لاعبا محليا بلاعب عالمي أيا تكن الأسماء المحلية سواء حسام حسن أو محمود الخطيب أو حتى أنا مصطفى يونس".

ويردف "محمد صلاح لاعب عالمي في منقطة خاصة و يجب أن نطرح تساؤلا هل تم اختيار حسام حسن على سبيل المثال ضمن أفضل ثلاثة لاعبين بالعالم ؟ نفس التساؤل ينطبق على محمود الخطيب وحسن شحاتة وعلي أبو جريشة وغيرهم من نجوم مصر التاريخيين، لذا فالمقارنات ظالمة لهم بشكل كبير".

و يعلق يونس على إمكانية تحطيم محمد صلاح لرقم حسام حسن كهداف تاريخي لمنتخب مصر بالقول: "أرى أن محمد صلاح هو اللاعب المحترف الحقيقي في تاريخ مصر، و بالطبع سيتخطى رقم حسام حسن في الفترات القادمة بمراحل و ليس مجرد تحطيم رقم، صلاح دائما يمتلك طموحا متجددا ليس له حدود، نرى هذا من خلال التفاصيل الصغيرة مثل التزام اللاعب داخل و خارج الملعب، لذا أرى أنه لاعب مختلف ".

رسالة اعتذار

و يسترسل مصطفى يونس حديثه موجها رسالة اعتذار لمحمد صلاح لافتً: "أريد أن أعتذر لمحمد صلاح ولجمهور الكرة في مصر لأني كنت مخطئا بحقه عندما قلت إن هناك لاعبا أو آخر أفضل منه، الآن أدركت خطأ اعتقادي و أريد أن أصوبها بأن صلاح هو أفضل لاعب في تاريخ مصر"

و يكمل "صلاح نجم كبير وشرفت بتدريبه في بداية حياته، و يجب أن نقارن محمد صلاح بلاعبين كبار من طراز مارادونا و رونالدو وميسي و بيليه و هو حاليا أفضل لاعب في العالم".

و ينهي نجم منتخب مصر حديثه موضحا سر نجاح محمد صلاح على المستوين العالمي و الدولي معلقا "سر نجاح صلاح هو أنه لاعب كرة قدم ذات خلق رفيع ومتواضع كما أنه يقوم بعمل الخير و هذا سر توفيقه ونجاحه".