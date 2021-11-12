اخبار الرياضه

الامارات | أخطر مما يتوقع.. حالة لاعب برشلونة أغويرو تهدد حياته و"الطلاق وشيك"

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر مما يتوقع.. حالة لاعب أغويرو تهدد حياته و"الطلاق وشيك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو من أزمة حقيقية في طريقها لإنهاء مسيرته الكروية في عمر الـ 33 سنة، بعدما صدرت تقارير طبية جديدة سترغمه على طلاق كرة القدم بشكل نهائي وإعلان اعتزاله للحفاظ على حياته خصوصاً أنه مصاب بعدم انتظام دقات القلب.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بأن حالة أغويرو الذي شعر بضيق تنفس واضطر لمغادرة ملعب مباراة برشلونة مع ألافيس في الأسبوع الماضي، أخطر مما يتوقع، مشددة على أن وضعه الصحي لا يسمح له بممارسة كرة القدم وعودته إلى الملاعب تعني مغامرة كبيرة قد تودي بحياته.
وكان نادي برشلونة قد أعلن في بيان رسمي قبل أيام بأن أغويرو أجرى فحوصات على الإصابة التي تعرض لها في مباراة ألافيس وسيغيب على إثرها لمدة ثلاثة أشهر دون التطرق للتفاصيل، قبل أن يتضح بأن الحالة أخطر مما يتوقع النادي واللاعب.
ولعب أغويرو مع برشلونة أربع مباريات في الليغا وواحدة في ، ولم يسجل سوى هدف واحد كان في شباك في الكلاسيكو الذي خسره البارسا بنتيجة 1-2، وسجل فيها أغويرو هدف فريقه الكاتالوني، وشارك في ثلاث مباريات لاعباً بديلاً.
 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا