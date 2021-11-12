الامارات | هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي الأفضل في شهر أكتوبر.. "خرافي" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي الأفضل في شهر أكتوبر.. "خرافي" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف لفريقه خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، بعدما تلاعب بمدافعي مانشستر سيتي في مباراة القمة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة من "البريمييرليغ"، وانتهت بالتعادل 2-2.

وكان محمد صلاح قد أبهر الجمهور بهدف من كوكب آخر بعدما راوغ أكثر من مدافع ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76.

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