على بعد خطوة من التأهل لكأس العالم.. أسلحة المنتخب الوطني ضد أنجولا



الشارقة - اميمة ياسر - تتجه أنظار الجماهير المصرية حول مباراة مصر وأنجولا اليوم، التي تجمعهما بالساعة التاسعة مساءً، على ملعب 11 نوفمبر في لواندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الفراعنة على بُعد خطوة من التأهل للمرحلة النهائية



وسيبحث الفراعنة خلال هذه المباراة القوية عن تحقيق الفوز، من أجل ضمان الصعود إلى الدور النهائي المؤهل لكأس العالم في قطر 2022، والاقتراب أكثر من تحقيق الحلم، ومواصلة التواجد في المونديال الثاني على التوالي.

سبق مصر في التأهل إلى كأس العالم، كلاً من السنغال والمغرب ومالي، حيث ضمن أول منتخبين الصعود للمرحلة النهائية، منذ الجولة الماضية، بعدما حققا العلامة الكاملة أول 4 جولات، أما منتخب مالي فضمن تأهله بالأمس، بعدما اكتسح رواندا بثلاثية بيضاء.

وكان منتخب مصر سهل طريق الوصول إلى الدور النهائي، بالفوز على منافسه في المجموعة، المنتخب الليبي، في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة، بنتيجة 1-0 و 3-0، ليتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب الجابون ثالثا بـ 4 نقاط، وتتذيل أنجولا بـ 3 نقاط.

أسلحة الفراعنة ضد أنجولا



محمد الشناوي

- المركز: حارس مرمى

- شارك في 27 مباراة دولية

- استقبل 16 هدفا

- حقق 14 كلين شيت



أحمد حجازي

- المركز: قلب دفاع

- شارك في 66 مباراة دولية

- سجل هدفين

- ساهم بـ 32 كلين شيت

عبد الله السعيد

- المركز: صانع ألعاب

- شارك في 52 مباراة دولية

- سجل 6 أهداف

- صنع 9 أهداف

محمد صلاح

- المركز: جناح أيمن

- شارك في 71 مباراة دولية

- سجل 43 هدفا

- صنع 22 هدفا

محمد شريف

- المركز: مهاجم صريح

- شارك في 6 مباريات دولية

- سجل 4 أهداف

- صنع هدف واحد