بعد نتيجة المسحة .. المنتخب يعلن عدم اصطحاب جمعة لمباراة أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فضل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني عدم ذهاب وائل جمعة مدير المنتخب، إلى ملعب المباراة ستاد 11 نوفمبر استعدادً المواجهة أنجولا اليوم في تمام الساعة الـ9 مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان جمعة على الرغم من سلبية مسحاته الثلاثة التي أجراها على مدار الأسبوع الماضي وآخرها المسحة التي خضع لها مع الفريق لدى وصوله إلى مطار لواندا مساء أمس الأول، إلا أن نتيجة المسحة التي أجريت أمس لكل أعضاء البعثة وجاءت نتائجها صباح اليوم أشارت إلى ايجابية عينة جمعة، فيما

وجاءت النتائج سلبية لجميع اللاعبين وأعضاء البعثة، حيث قام الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق بإجراء مسحة أخرى لجمعة اليوم ولجميع المخالطين له وذلك للاطمئنان على أعضاء الفريق وكانت النتيجة سلبية.

واستقر القرار الطبي بعد الاطمئنان على جمعة والإطلاع على رأي أحمد مجاهد رئيس البعثة وكارلوس كيروش المدير الفني هو تفضيله عدم مصاحبة وائل جمعة للفريق والذي أيد بنفسه هذا الإجراء ضمانًا لسلامة الجميع والأخذ بكل الاجراءات الاحترازية، رغم ما يتمتع به من حالة صحية ممتازة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ولم يتعرض لأي هزيمة طوال مشواره في التصفيات، وإذا تمكن من الفوز على أنجولا سيحسم التأهل بشكل نهائي إلى المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية.