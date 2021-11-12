ألفيش يقترب من العودة إلى برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكدت تقارير صحفية موافقة تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني الجديد، على عودة داني ألفيش إلى الفريق الكتالوني.

كانت عدة تقارير أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى وجود محادثات بين إدارة برشلونة وداني ألفيش لاعب الفريق السابق، على عودته إلى قلعة "كامب نو" هذا الموسم في صفقة مجانية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الجمعة، فإن تشافي منح إدارة برشلونة الضوء الأخضر من أجل إعادة ألفيش للفريق، حيث يرى المدرب الشاب أن الظهير الأيمن البرازيلي سيكون مفيدا في مشروعه القادم مع البارسا.

الإدارة الرياضية في برشلونة كان لديها شكوك حول جدوى التعاقد مع ألفيش بسبب عمره (38 عاما)، لكن كلمة تشافي كان لها دورا حاسما في إتمامها.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة تعمل حاليا على إتمام الصفقة، ومن المتوقع أن ينضم ألفيش لقائمة برشلونة في لقاء الديربي ضد إسبانيول في أول مباراة يلعبها البارسا بعد فترة التوقف الدولي، بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني، يوم السبت 20 نوفمبر.

وسبق لألفيش أن لعب مع برشلونة 8 مواسم بين 2008 و2016، ولا يرتبط حاليا بأي ناد بعد فسخ عقده مع ساو باولو البرازيلي في سبتمبر الماضي.

وخلال فترته الأولى مع برشلونة شارك ألفيس في 391 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفا وحقق 23 لقبا.