أهم مباريات اليوم .. تعرف على تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة منتخب مصر وأنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يصطدم منتخب مصر بنظيره الأنجولي في تمام الساعة التاسعة مساءًا في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر والتي تنقلها قناة أون سبورت عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات

وتتصدر مباراة منتخب مصر وأنجولا جدول مباريات اليوم من حيث الأهمية حيث تنطلق مباريات اليوم اعتباراً من الساعة السادسة مساءاً . (لمشاهدة مركز مباريات اليوم اضغط هنا).

وأسندت إدارة قناة أون سبورت مسؤولية التعليق على المباراة إلي بلال على القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.

ويمكنك التنقل عبر القناة الصوتية الأولى والثانية بالضغط على زر Audio الموجود أعلى جهاز التحكم (ريموت كنترول) الخاص بالرسيفر

وينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 6 مساءً بقيادة الإعلامي تامر صقر، بفريق تحليل مكون من: طه إسماعيل، فاروق جعفر، محمد عمر، وأحمد حسن.

على أن يقدم الفقرة التحكيمية عقب المباراة الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي، على أن تنتهي تغطية المباراة الساعة 1 صباحًا.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد على القمر الصناعي نايل سات

التردد :11861 رأسي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.