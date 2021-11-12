توخيل يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فاز توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، بجائزة مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأعلن الحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن فوز توخيل بجائزة مدرب شهر أكتوبر.

واستطاع توخيل تحقيق الفوز في 4 مباريات رفقة البلوز، أحرز خلالها 14 هدفًا وحقق شباك نظيفة في 3 مواجهات.

وكان توخيل ينافس كل من "يورجن كلوب، ليفربول"، "ديفيد مويس، وست هام يونايتد"، "باتريك فييرا، كريستال بالاس".

وحصد محمد صلاح نجم ليفربول، جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة البريميرليج. (طالع التفاصيل)

ويتصدر تشيلسي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي ولديه 23 نقطة.