على طريقة ديلاريد..مهاجم برشلونة أجويرو مهدد بتوديع ملاعب كرة القدم بسبب مشاكل في القلب

يبدو أن سيناريو لاعب ريال مدريد السابق “روبن ديلاريد” قد يتكرر من جديد في ملاعب الدوري الاسباني مع مهاجم برشلونة الارجنتيني “سيرجيو أجويرو”، والمهدد باعتزال كرة القدم بسبب مشاكل في القلب، تم اكتشافها في تعادل برشلونة مع ألافيس في كامب نو.

وكان لاعب ريال مدريد السابق “روبن ديلاريد” قد اعتزل كرة القدم في سن الـ 24 عاماً فقط بسبب مشاكل في القلب، بعد أن نصحه الأطباء بالتوقف عن الممارسة مع النادي الملكي.

وتم إجبار مهاجم مانشستر سيتي السابق على الخروج من الملعب بعد 42 دقيقة في أول مباراة له مع برشلونة، وتم نقله إلى المستشفى لتقييم أمراض القلب الأسبوع الماضي.

ووفقاً لراديو كتالونيا، قد يضطر الأرجنتيني الآن، لاعتزال كرة القدم بشكل نهائي، مع تعقد الأمور أكثر مما كان متوقعًا في البداية.

ويقال إن مهاجم برشلونة يعاني من عدم انتظام ضربات القلب غير المطمئن، ما يعرض حياته المهنية بشكل جاد للخطر.

وكشفت فحوصات القلب التي أجريت على أجويرو أن مرضه أكثر خطورة مما كان مفترضًا، وأن التشاؤم يزداد يوم بعد يوم، واعتمادًا على التطورات، قد يضطر الارجنتيني إلى التقاعد من كرة القدم الاحترافية.

وأصدر برشلونة بياناً عقب الحادث جاء فيه: “خضع اللاعب كون أجويرو لإجراء تشخيصي وعلاجي من قبل الدكتور جوزيب بروغادا، إنه خارج الملاعب وسيتم تقييم فعالية العلاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحديد عملية شفائه “.

وقال أجويرو بعد نقله إلى المستشفى: “أنا بخير وفي حالة معنوية جيدة لمواجهة عملية الشفاء. أود أن أشكركم جميعًا على رسائل الدعم والحب العديدة التي تجعل قلبي أقوى اليوم “.