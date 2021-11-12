بث مباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الجزائر وجيبوتي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة اليوم بين الجزائر وجيبوتي في إياب تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى التي تضم ايضاً بوركينا فاسو والنيجر.

يحل منتخب الجزائر ضيفاً ثقيلاً على جيبوتي بملعب القاهرة الدولي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على المنافس الرئيسي على صدارة المجموعة الأولى «بوركينا فاسو».

تنطلق مباراة الجزائر وجيبوتي اليوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، بإدارة من الحكم البينيني “جيندو لويس هونجناندي”، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الجزائر وجيبوتي في تصفيات مونديال قطر 2022 على القناة الجزائرية الرياضية وقناة شركة الرياضة السعودية SSC الناقل الحصري لتصفيات المونديال في آسيا، بالاضافة الى القناة الرسمية للفيفا على يوتيوب، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.

كان المنتخب الجزائري قد سحق ضيفه الجيبوتي بنتيجة عريضة قوامها 8 أهداف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2022 عن القارة السمراء، على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة دون حضور جمهور.

ويتصدر “الخضر” المجموعة الأولى بالتصفيات، برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد، بالتساوي مع بوركينا فاسو، قبل مباراة حاسمة ومصيرية بينهما في الجولة الأخيرة.

في المقابل، يتذيل منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة الاولى بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة في أول 4 جولات، ويدخل اللقاء بدون أي ضغوطات وسيسعى للخروج بنتيجة إيجابية امام ضيفه الجزائري من أجل حفظ ماء الوجه.

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