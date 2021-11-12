الامارات | ترتيب المنتخبات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المنتخبات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022" بعد ختام الجولة الخامسة، أمس الخميس، في وقت يعتلي المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة الأولى، وأصبحا مرشحين بقوة لحجز بطاقتيهما نحو المونديال، إذ يتأهل البطل والوصيف في كل من المجموعتين، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة على البطاقة المؤهلة للملحق.

وتالياً ترتيب مجموعات تصفيات آسيا:

المجموعة الأولى

1- إيران – 13 نقطة

2- كوريا الجنوبية – 11 نقطة

3- لبنان 5 نقاط

4- العراق 4 نقاط

5- الإمارات 3 نقاط

6- سوريا نقطتان

المجموعة الثانية

1- السعودية 13 نقطة

2- أستراليا 10 نقاط

3- اليابان 9 نقاط

4- عمان 7 نقاط

5- الصين – 4 نقاط

6- فيتنام – 0 نقطة.

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