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الامارات | نيمار "راعي بقر" .. وشمس البرازيل لا تغيب عن كأس العالم بهذا الهدف (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل النجم البرازيلي، نيمار على طريقة رعاة البقر بعد ضمان منتخب بلاده التأهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" وذلك قبل خمس جولات من ختام تصفيات أمريكا الجنوبية، بفوزه اليوم الجمعة على كولومبيا بهدف نظيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنيمار وهو يحتفل مرتدياً قبعة رعاة البقر معلناً فرحة كبيرة بالتأهل إلى المونديال.

 

وأصبحت البرازيل "بطلة العالم خمس مرات" ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022 حتى الآن بعد ألمانيا والدنمارك، وكذلك باتت المنتخب الوحيد الذي يخوض كل نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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