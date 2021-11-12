بـ5 أهداف و4 أسيست.. صلاح أفضل لاعب في أكتوبر بالدوري الإنجليزي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

فاز النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز، عن شهر أكتوبر الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الانجليزي الممتاز تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "هناك فائز واحد فقط.. محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في البريميرليج".

ونجح صلاح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة خلال أكتوبر، وقدم أداءًا عاليًا للغاية جعله يتفوق على جميع منافسيه.

ويتصدر صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، رغم صيامه التهديفى خلال آخر مواجهتين أمام كل من برايتون ووست هام يونايتد، متفوقاً بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه جيمى فاردى نجم ليستر سيتى، صاحب الـ7 أهداف.

وفي سياق متصل، نشر الحساب الرسمي لليفربول مقطع فيديو لأفضل 5 أهداف سجلها الفريق خلال أكتوبر كان نصيب صلاح 3 أهداف منها ليحتل المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الأفضل في الريدز.

وتصدر هدف صلاح في شباك مانشستر سيتي قائمة الأفضل والذي تلاعب من خلاله بدفاعات السيتي قبل أن يسكن الكرة الشباك، ثم جاء هدفه في شباك واتفورد في المركز الثاني بنفس الطريقة التي سجل بها في شباك السيتي من مراوغة فردية رائعة، قبل أن يحصد هدفه في شباك مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب الأفضل، وجاء هدف ماني في اليونايتد رابعًا، وهدف أوريجي في بريستون خامسًا.