بعد تعدد الأزمات.. موسيماني يحسم مصير كهربا في الأهلي.. والخطيب يتدخل

الشارقة - اميمة ياسر - تعقد إدارة الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مرتقبة مع بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال الفترة المقبلة، لحسم مصير محمود عبدالمنعم كهربا من البقاء أو الاستمرار داخل القلعة الحمراء.



يأتي ذلك بعد الأزمات التي طاردت اللاعب في الفترة الماضية، وكانت آخرها أزمة التسريبات، عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري.



محمود الخطيب يلقي بالكرة في ملعب موسيماني بشأن كهربا



وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـموقع «الوطن سبورت»، عن أن جلسة إدارة الأهلي مع موسيماني، لحسم الموقف النهائي من بقاء محمود كهربا بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت خلال الفترة الماضية بشأن التسريبات، والتي حدثت عقب مباراة البنك الأهلي في الدوري.



وقال المصدر، إن محمود الخطيب رئيس النادي، ألقى بالكرة في ملعب بيتسو موسيماني بشأن تحديد مصير محمود كهربا مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المدير الفني هو صاحب القول الفصل في تحديد مصير اللاعب.

وأكد على أنه حال قرر موسيماني بقاء كهربا لحاجة الفريق لخدماته سيبقى داخل الفريق، وفي حال كان التقرير عدم الحاجة له من الناحية الفنية، سيكون الأقرب خروجه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في الخليج سواء في الدوري السعودي أو الإماراتي.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي، لتدريباته عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 5 أيام، بعد فوز بالقمة 123 بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.



ويستأنف المارد الأحمر تدريباته دون اللاعبين الدوليين، بعد انضمامهم لمنتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويبدأ الأهلي اليوم الخميس، استعداته لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري، والتي تقام يوم 19 نوفمبر الجاري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب أندية الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط بعد أن فاز في أول ثلاث مباريات أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك على الترتيب.