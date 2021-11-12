كأس العالم يتسبب في تعديلات جديدة في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موعد بدء وانتهاء موسم الجديد 2022/2023.

وتم إجراء بعض التعديلات على مواعيد انطلاق عدد من الجولات للسماح للاعبين الدوليين بالمشاركة مع منتخبات بلادهم في النسخة القادمة من كأس العالم قطر 2022، والتي تقام في منتصف الموسم تقريبًا.

ومن المنتظر أن يبدأ موسم الدوري الإنجليزي الجديد في 6 أغسطس 2022، وسيتم خوض 16 جولة، قبل فترة التوقف والاستدعاء لكأس العالم، التي تبدأ يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022.

يستأنف الدوري في أيام "بوكسينج داي" يوم 26 ديسمبر، والذي يلي نهائي كأس العالم لكرة القدم المقرر له يوم 18 ديسمبر 2022.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة لـ"بريميرليج" من الموسم يوم 28 مايو 2023، حيث ستبدأ جميع المباريات في وقت واحد.