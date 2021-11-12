محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

حصد المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة البريميرليج.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت اليوم الجمعة عن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في المسابقة في شهر أكتوبر، التي تنافس عليها مع 7 لاعبين آخرين.

هذه هي المرة الرابعة التي يحصد فيها صلاح جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، والأولى منذ شهر مارس 2018.

وكان صلاح فاز أمس الخميس بجائزة أفضل لاعب الشهر، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

يذكر أن صلاح (29 عاما) شارك في 4 مباريات مع ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

ويحتل النجم المصري صدارة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 10 أهداف، سجلها خلال 11 مباراة.