الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة ضمن الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية في «الجيم» قبل انطلاق مران الأهلي صباح اليوم.

واكتفى علي لطفي حارس مرمى الأهلي بخوض تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم»، فيما تم تصعيد محمد أشرف «كوتو» حارس مرمى فريق الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وكان الأهلي استأنف تدريباته أمس الخميس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

يذكر أن الأهلي سيخوض مباراة ودية في الواحدة ظهر غدٍ السبت أمام فريق منية سمنود على ملعب التتش بالجزيرة.

وتأتي ودية منية سمنود في إطار التحضيرات الخاصة بالمرحة القادمة والتي يستهلها الأهلي بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.