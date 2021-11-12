خاص.. دور شركة الكرة بالأهلي في مزايدة الرعاية والملابس الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي أن الوقت لا يزال طويلاً لمناقشة مزايدتي الرعاية والبث الفضائي والملابس حيث تنتهي عقود الحالية بنهاية الموسم الحالي، مشيرا إلى أن شركة الكرة بالنادي سيكون لها دورا في المزايدة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إن مزايدتي الملابس والرعاية الجديدة تنتهي بنهاية الموسم الحالي، ونفس الأمر بالنسبة للبث الفضائي لمباريات الفريق الأول في الدوري الممتاز.

وأضاف: "ستكون هناك أشبه بما يسمي ورشة عمل بيننا وبين شركة الكرة التي سيكون لها دور في مزايدة الملابس الجديدة للفريق الأول للكرة، ونفس الأمر بالنسبة للرعاية، هناك جلسات ستتم عقب انتهاء انتخاب مجلس إدارة جديد لحسم تلك الأمور".

وأوضح: "هناك شركات ترغب فعلياً في الحصول على مزايدة الملابس لخلافة أمبرو، ولكن هذا الأمر يتم بدراسة متأنية، وشركة الكرة سيكون لها دور دون شك".

وتابع: "شركة الكرة تتسلم رويداً رويداً ملفات قطاع الكرة وسيكون لها دور مهم بدءً من يناير في هذا الشأن حتى تكون مسؤولة بشكل كامل بدءً من يوليو 2022 كما ذكر محمود الخطيب رئيس النادي في مؤتمره الأخير بالمقر الرئيسي في الجزيرة".

وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "مزايدة البث الفضائي ستتدخل بها أيضاً شركة الكرة، ولكن قد يتم تأجيل النظر فيها بعض الوقت لحين وضوح الرؤية في ظل إدارة رابطة أندية الدوري للمسابقة".