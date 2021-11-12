أحمد أيوب لمصراوي: أتمنى أن أشاهد المنتخب مرة أخرى في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

وجه أحمد أيوب مدرب منتخب مصر السابق، رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة أنجولا في الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي من المقرر لها اليوم في تمام الساعة الـ9 مساءً.

وقال أيوب في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا الآن في صف المشجعين، وأتمنى أن أشاهد المنتخب مرة أخرى في نهائيات كأس العالم، لذلك يجب على اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل التأهل".

وتابع مدرب المنتخب: "اللاعبين في حالة جيدة، وفرصتنا كبيرة جدًا في التأهل، وقادرين على أن نقدم مباراة جيدة أمام أنجولا وتحقيق الفوز أو التعادل، لتأكيد الصعود للمباراة الفاصلة النهائية".

وعن اختيارات كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني أكد أيوب: "كيروش أثار الجدل من أول معسكر باستبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبي الأهلي، حتى الآن لا أعلم لماذا استبعدهم، وفي الأخير قام بضمهم مرة أخرى لأنهم عناصر أساسية ومؤثرة في ناديهم".

وكان كيروش أعلن عن قائمة المنتخب الوطني لشهر نوفمبر الجاري، استعدادًا لمواجهتي أنجولا في الجولة الخامسة، على أن يواجه الجابون في الجولة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ولم يتعرض لأي هزيمة طوال مشواره في التصفيات، وإذا تمكن من الفوز على أنجولا سيحسم التأهل بشكل نهائي إلى المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية.