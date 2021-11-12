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تقارير: مشاكل خطيرة قد تجبر أجويرو على الاعتزال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم قد تجبره على اعتزال كرة القدم بسبب مشاكل خطيرة بعد تعرضه لأزمة قلبية مؤخرًا أثناء اللعب مع فريقه في .

ووفقا لإذاعة "راديو كتالونيا"، فإن أجويرو يواجه احتمالية عدم لعب كرة القدم مرة أخرى بسبب الحالة المرضية الخطيرة التي يعاني منها بعد التشخيص الذي قام به في الساعات القليلة الماضية.

وأضافت الإذاعة الكتالونية أن فحوصات القلب التي أجريت على أجويرو كشفت أن حالته المرضية أكثر خطورة مما كان مفترضًا، وقد تكون غير متوافقة مع الممارسة الاحترافية.

وكان صاحب الـ33 عامًا أُجبر على الاستبدال بعد 41 دقيقة من أول مباراة يلعبها بشكل أساسي مع برشلونة ضد ألافيس الشهر الماضي وتم نقله إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.

يذكر أن برشلونة أعلن غياب أجويرو لمدة ثلاثة أشهر بعد خضوعه لفحوصات طبية على القلب، وسقط مهاجم المنتخب الأرجنتيني على أرض الملعب بعد شعوره بألم في الصدر قبل مغادرة الملعب على قدميه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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