بالمواعيد والقنوات الناقلة .. ليبيا والجابون ضمن أبرز مواجهات جمعة "التصفيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

تستكمل اليوم الجمعة مباريات تصفيات كأس العالم 2022، التي تشهد عدة مباريات قوية في مختلف القارات وأهمها مباراة منتخب ليبيا والجابون.

ويستضيف منتخب الجابون نظيره الليبي في مباراة هامة يراقبها منتخب مصر حيث تحدد نتيجتها ترتيب المجموعة وقد تحسم تأهل الفراعمة حتى في حالة تعادله مع أنجولا.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها.

تصفيات أفريقيا للمونديال

3.00: جيبوتي والجزائر

6.00: الجابون وليبيا (ليبيا 218)

9.00: السودان والمغرب (الرياضية المغربية)

تصفيات أوروبا للمونديال

9.45: إيطاليا وسويسرا (beIN Sports 1 HD Premium)

تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال

1.00 صباحا: أوروجواي والأرجنتين (beIN Sports Connect)