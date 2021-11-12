تعرف على القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر وأنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يواجه المنتخب الوطني اليوم الجمعة نظيره منتخب أنجولا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في تمام الساعة الـ9 بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 على ترددها 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وتقرر أن يتولى مسؤولية التعليق على المباراة بلال علام عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.

ويبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 6 مساءً بقيادة الإعلامي تامر صقر، في حضور كل من طه إسماعيل، فاروق جعفر، محمد عمر، وأحمد حسن.

على أن يقدم الفقرة التحكيمية عقب المباراة الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي، على أن تنتهي تغطية المباراة الساعة 1 صباحًا.