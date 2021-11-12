"طريق سهل وأخر معقد".. تعرف على فرص مصر في الصعود للمرحلة النهائية قبل مواجهة أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قبل مواجهة أنجولا في التاسعة من مساء اليوم في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة.

ويخرج المنتخب الليبي لمواجهة منتخب الجابون في السادسة من مساء اليوم في نفس الجولة والتي قد تهدي الفراعنة التأهل مباشرة بغض النظر عن مباراة اليوم.

ويأتي ترتيب المجموعة كما يلي:

1- مصر.. 10 نقاط

2- ليبيا.. 6 نقاط

3- الجابون.. 4 نقاط

4- أنجولا.. 3 نقاط

و يختتم منتخب مصر مشواره الأحد القادم بمواجهة الجابون في برج العرب ، وإذا تمكن من الفوز في مباراة واحدة من مباراتي الجابون وأنجولا سيصعد رسمياً للمرحلة النهائية بعدما يكون رفع صيده إلي 13 نقطة وهو الرصيد الذي لا يستطيع أى منتخب الوصول إليه في المباربات المتبقية

وعلى الجانب الآخر، يلعب المنتخب الليبي في الجولة الأخيرة مع أنجولا في ليبيا ولكنه مطالب بالفوز في المبارتين للحفاظ على حظوظه في التأهل .

في حالة تعادل مصر مع أنجولا والجابون وفوز منتخب مصر بمباراتين أو هزيمة مصر في مباراتين وتعادل وفوز المنتخب الشقيق أو هزيمة مصر في مباراتين وفوز الجابون في مباراتين يجعل المنتخب المصري يتساوى مع ليبيا أو الجابون

وبناء على ذلك سوف نعود إلى أدوات ترتيب أندية المجموعة وفقا للوائح تصفيات كأس العالم.

وفقا للوائح تصفيات كأس العالم، فإن ترتيب المنتخب يكون أولًا، بالنقاط، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة في المجموعة ككل.

لكن إذا حدث تساوي بين المنتخب بناء على المعايير الثلاثة، يكون الترتيب بناء على النقاط التي جمعها كل فريق من الفرق المتساوية، وبعد ذلك فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

وسجل منتخب مصر 6 أهداف وقبل هدف أى له (+5) فارق أهداف فيما سجل المنتخب الليبي 3 وقبل 5 أي عليه (-2) هدفين ليكون بشكل إجمالي منتخب مصر يتفوق على المنتخب الليبي بـ 7 أهداف فيما سجل المنتخب الجابوني 5 أهداف وعليه 6 أهداف أى الفارق (-1) ليتفوق الفراعنة بـ 6 أهداف .



الحالة الثانية لتأهل مصر دون الدخول في حسابات اللائحة هي التعادل في مباراتين أو التعادل والهزيمة في مباراة وفقد المنتخب الليبي لأى عدد من النقاط في المباراتين المتبقيتين له.

يملك المنتخب المصري فرصة أخرى ونسبة حدوثها ضعيفة وهي الهزيمة في الجولتين المتبقتين بشرط تعادل ليبيا مع الجابون وأنجولا.