حمادة صدقي لمصراوي: المنتخب ضمن تأهله.. والأهم تحسين التصنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، أن المنتخب ضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، والأهم هو تحقيق الفوز لتحسبن تصنيف الفراعنة.

ويستعد المنتخب الوطني، لخوض مباراة أنجولا في الجولة الخامسة للمرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم غدًا الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً.

وقال صدقي في تصريحات خاصة لمصراوي: "منتخب أنجولا سيخوض المباراة بدون ضغوط، فمن الممكن أن يشكل خطورة على المنتخب، بالإضافة إلى أنهم قدموا مباراة كبيرة أمامنا في القاهرة رغم الفوز بهدف".

وأضاف: "كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، وصل باللاعبين إلى حالة فنية وبدنية عالية جدًا، والفوز على ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة، جعل معنوياته هو واللاعبين عالية".

وتابع مدرب منتخب مصر السابق: "اختيارات كيروش مثيرة، ولكنه يرسي مبدأ من يتألق سيكون له مكانًا في المنتخب، وهو أكثر الناس دراية بما يحتاجه لتحقيق الفوز".

وأشار إلى: "كيروش بيقدم أداء مميز مع المنتخب حتى الآن، "والحساب في الأخر".

وعن التشكيل الأمثل لمنتخب مصر قال صدقي: "عودة محمد الشناوي في حراسة المرمى، ودخول أيمن أشرف بدلًا من الونش، والمفاضلة بين محمد شريف أو محمد مجدي أفشة بدلًا من عمر مرموش".

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ولم يتعرض لأي هزيمة طوال مشواره في التصفيات، وإذا تمكن من الفوز على أنجولا سيحسم التأهل بشكل نهائي إلى المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية.